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07/05/2020
12:06

Utair планирует возобновление маршрутов

Utair планирует возобновление маршрутов. Об этом говорится в сообщении компании.

Utair продолжает оптимизировать операционные процессы, учитывая все возможные прогнозы развития эпидемии коронавируса.

"Перед компанией поставлена задача сохранить все индустриальные компетенции и технические базы по России во время пандемии. Исторически так сложилось, что для регионов и нефтегазовых месторождений вертолёты и самолёты Utair - зачастую единственное средство сообщения. Эту работу никто, кроме нас, не выполнит", - отметил президент авиакомпании "Utair - Пассажирские авиалинии" Павел Пермяков, цитируемый в сообщении.

В качестве важной противоэпидемической меры Utair в апреле на 14% сократил расходы по выполнению каждого рейса. Эти средства пойдут на оперативное восстановление межрегиональной сети полётов после отмены карантина.

Авиакомпания повысила топливную эффективность, оптимизировала процессы наземного обслуживания и использования самолётов. Utair перевёл все региональные полёты на экономичные в эксплуатации лайнеры - Boeing 737-500 и ATR-72, в компоновке на 126 и 70 кресел.

ПАО "Авиакомпания "ЮTэйp" (ИНН 7204002873) является ядром группы компаний "ЮТэйр", которая включает как компании, осуществляющие эксплуатацию воздушных судов (самолётов и вертолётов), так и проводящие ремонт и техобслуживание, подготовку персонала, сервисное обеспечение рейсов, продажу авиаперевозок.

Компания осуществляет пассажирские перевозки как на внутрироссийских, так и на международных авиалиниях, и входит в число крупнейших авиаперевозчиков РФ. "ЮТэйр" эксплуатирует лайнеры Boeing 737-500, Boeing 737-400, Boeing 767-200, Boeing 737-800, ATR 72-500.

"AK&M" от 07.05.2020
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