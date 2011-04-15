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07/05/2020
12:32

Росавиация сформировала предварительный график вывозных рейсов до 15 мая

Росавиация сформировала предварительный график вывозных рейсов до 15 мая 2020 года. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Отметим, что по данным рабочей группы Росавиации, координирующей возвращение соотечественников из зарубежных стран, с 20 марта по 6 мая в РФ вернулись более 177.3 тыс. соотечественников.

Планируется, что российские авиакомпании выполнят рейсы из Стамбула, Тель-Авива, Аликанте, Бангкока, Денпасара, Гоа, Нью-Йорка, Анталии и Хошимина.

Сегодня, 7 мая, авиакомпания "Аэрофлот" доставила из Токио во Владивосток 50 россиян и далее доставит в Санкт-Петербург 87 человек, затем в Москву - ещё 123.

Из Шанхая сегодня на рейсе Аэрофлота были возвращены в Санкт-Петербург 20 человек и в Москву - 107.

В график вывозных рейсов на 8 мая включен рейс "Уральских авиалиний" Стамбул - Санкт-Петербург - Москва, ожидается прибытие около 200 пассажиров. Также авиакомпания доставит из Тель-Авива в Ростов-на-Дону и Екатеринбург порядка 100 соотечественников.

Кроме того, 9 мая вывоз россиян будет продолжен авиакомпанией "Аэрофлот". Планируется доставить около 100 человек из Франкфурта-на-Майне в Москву. В этот же день "Уральские авиалинии" выполнят рейс Аликанте - Санкт-Петербург - Москва, около 200 россиян вернуться домой.

Прорабатывается вопрос организации 9 мая вывозного рейса из Каракаса в Москву (прибытие 10 мая). К нему готовится авиакомпания "Азур Аэйр".

Аэрофлот 11 мая планирует доставить россиян из Денпасара в Новосибирск, Екатеринбург и Москву. Предварительно на рейсе ожидается до 400 человек.

Помимо этого, 12 мая планируются два рейса из Вьетнама. Один из них Аэрофлот выполнит из Хошимина в Санкт-Петербург и Москву, другой Hang Khong Viet Nam - из Ханоя в Москву.

Из Бангкока в Санкт-Петербург и Москву 13 мая запланирован рейс Аэрофлота.

Ещё один рейс 13 мая выполнит авиакомпании "Нордавиа" ("Смартавиа"). С Сейшельских островов будут доставлены в Москву более 150 россиян.

Из Гоа 14 мая планируется рейс Аэрофлота в Ростов-на-Дону или в Сочи - в зависимости от результатов регистрации - и далее в Москву. Ожидается возвращение порядка 400 россиян.

На 14 мая прорабатывается вывозной рейс из Тенерифе и Барселоны. В Санкт-Петербург и Москву могут быть доставлены около 300 человек.

Аэрофлот готовится выполнить 15 мая рейс из Нью-Йорка в Москву и привезти около 300 россиян.

Также 15 мая ожидается рейс Аэрофлота из Анталии в Санкт-Петербург и Москву. В Россию прилетят более 300 соотечественников.

Дата выполнения рейса, авиакомпания, маршрут вывозного рейса и количество пассажиров могут быть изменены на основании оперативных данных, полученных Рабочей группы Росавиации при фактической подготовке каждого рейса.

"AK&M" от 07.05.2020
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