ВТБ выдаёт ресторанам "Якитория" кредит на зарплаты сотрудникам

ВТБ предоставит ресторанам "Якитория" льготные кредиты на выплату заработной платы сотрудникам. Об этом говорится в сообщении банка.



Поддержку банка в период вынужденного ограничения работы получат 40 ресторанов в Москве.



ВТБ одобрил уже более половины из 40 заявок от ресторанов "Якитория" в Москве, развивающихся по системе франчайзинга, на общую сумму 140 млн руб. Для каждого из них сумма займа рассчитывается индивидуально в зависимости от численности сотрудников.



Помимо краткосрочных кредитов на полгода ВТБ одобряет кредитные сделки на срок до 12 месяцев с полным субсидированием процентной ставки на первый шестимесячный период. Ставка кредитования на оставшийся период составит 3.5% годовых.



Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.



"AK&M" от 07.05.2020