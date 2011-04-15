Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

07/05/2020
12:49

Совкомбанк запустил лёгкий кредит для малого и среднего бизнеса

Совкомбанк запустил кредит на пополнение оборотных средств для субъектов МСП, предварительное решение по которому выносится за несколько минут. Об этом говорится в сообщении банка.

В рамках кредита клиентам доступно до 3 млн руб. сроком на 2 года. Новый продукт предоставляется онлайн через специализированный сервис Совкомбанка FINTENDER.RU.

Кроме того, на FINTENDER.RU запущены новые кредиты на исполнение государственных и коммерческих контрактов. Они также предназначены для малого и среднего бизнеса. Ставка рассчитывается индивидуально, а сумма по ним может составить до 70% от суммы контракта. Средства предоставляется в форме кредитной линии, срок кредитования - один год.

Совкомбанк (Кострома, ИНН 4401116480) специализируется на кредитовании физических лиц и операциях с ценными бумагами. Банк основан в 1990 году. В 2007 году банк приобрёл сеть кредитных агентств АРКА, в 2014 году - ДжиИ Мани Банк, в 2015 году - ICICI Евразия.

"AK&M" от 07.05.2020
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100