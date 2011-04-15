Совкомбанк запустил лёгкий кредит для малого и среднего бизнеса

Совкомбанк запустил кредит на пополнение оборотных средств для субъектов МСП, предварительное решение по которому выносится за несколько минут. Об этом говорится в сообщении банка.



В рамках кредита клиентам доступно до 3 млн руб. сроком на 2 года. Новый продукт предоставляется онлайн через специализированный сервис Совкомбанка FINTENDER.RU.



Кроме того, на FINTENDER.RU запущены новые кредиты на исполнение государственных и коммерческих контрактов. Они также предназначены для малого и среднего бизнеса. Ставка рассчитывается индивидуально, а сумма по ним может составить до 70% от суммы контракта. Средства предоставляется в форме кредитной линии, срок кредитования - один год.



Совкомбанк (Кострома, ИНН 4401116480) специализируется на кредитовании физических лиц и операциях с ценными бумагами. Банк основан в 1990 году. В 2007 году банк приобрёл сеть кредитных агентств АРКА, в 2014 году - ДжиИ Мани Банк, в 2015 году - ICICI Евразия.



"AK&M" от 07.05.2020