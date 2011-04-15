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07/05/2020
13:40

Банк "Зенит" запускает льготную ипотеку по ставке от 6.5%

Банк "Зенит" запускает льготную ипотеку по ставке от 6.5%. Об этом говорится в сообщении банка.

Оформить ипотечный кредит можно до 1 ноября 2020 года. Разницу между рыночной и льготной ставкой субсидирует государство.

Ипотека сроком от 1 года до 25 лет предоставляется на покупку квартиры комфорт-класса на первичном рынке. Программа позволяет приобрести жилье стоимостью до 8 млн руб. в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях, а также до 3 млн руб. в других регионах. Минимальный первоначальный взнос составляет 20% от стоимости квартиры. Первоначальный взнос может быть оплачен средствами материнского капитала. Пониженная ставка будет действовать в течение всего срока кредитования.

Банковская группа "Зенит" образована в 2005 году в результате приобретения банком "Зенит" (ИНН 7729405872) контрольного пакета акций АБ "Девон-Кредит". В 2007 году в банковскую группу вошли Липецккомбанк и Сочигазпромбанк (переименован в банк "Зенит Сочи"). В декабре 2008 года в состав группы был включен Спиритбанк (Тула).

"AK&M" от 07.05.2020
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