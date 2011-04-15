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07/05/2020
13:40

Банк ДОМ.РФ увеличил объём проектного финансирования более чем на 46 млрд руб.

Банк ДОМ.РФ увеличил объём проектного финансирования, предоставленного застройщикам, более чем на 46 млрд руб. после перехода на удалённый режим работы. Об этом говорится в сообщении банка.

Заключено 29 новых сделок, объём застройки составит 1 млн кв. м жилья.

На рассмотрении в банке ДОМ.РФ находится ещё 267 заявок общей площадью 14.65 млн кв. м на сумму более 1 трлн руб. Приём заявок и выдача кредитов продолжаются в обычном режиме.

Объём проектного финансирования, выданного банком, превысил 530 млрд руб., реализуется 123 проекта площадью 10.91 млн кв. м.

АО "Банк ДОМ.РФ" (до 13 декабря 2018 года АКБ "Российский капитал") - осуществляет финансирование проектов жилищного строительства с использованием счетов эскроу во всех субъектах Российской Федерации. Единственным акционером АО "Банк ДОМ.РФ" является АО "ДОМ.РФ".

"AK&M" от 07.05.2020
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