Ингосстрах выплатил около 2 млн руб. за повреждённый железнодорожный вагон

Ингосстрах выплатил около 2 млн руб. транспортной компании за вагон, повреждённый в результате схода железнодорожного состава с рельсов. Об этом говорится в сообщении страховой компании.



28 января 2020 года на станции Мегет в Иркутской области произошёл сход с рельсов 31 вагона. Один из вагонов, принадлежащий страхователю, получил повреждения, исключающие его дальнейшую эксплуатацию.



Имущество клиента застраховано в Ингосстрахе от рисков повреждения, хищения и уничтожения. Общая страховая сумма по договору составляет 731.5 млн руб. за 369 вагонов. Договор заключен сроком на 1 год.



СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населённом пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.





"AK&M" от 07.05.2020