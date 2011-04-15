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07/05/2020
15:10

Правительство и ЦБ подписали акционерное соглашение по Сбербанку

Между Банком России и Правительством Российской Федерации в лице Минфина 30 апреля заключено акционерное соглашение в целях обеспечения прав и законных интересов участников корпоративных отношений, в том числе миноритарных акционеров, обеспечения преемственности корпоративного управления и исполнения приоритетных направлений деятельности ПАО "Сбербанк". Об этом говорится в сообщении ЦБ.

Цели и отдельные условия акционерного соглашения определены в соответствии с требованиями закона "О приобретении Правительством Российской Федерации у Центрального банка Российской Федерации обыкновенных акций публичного акционерного общества "Сбербанк России" и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации".

Акционерным соглашением предусмотрено, что новый контролирующий акционер Сбербанка выдвигает в наблюдательный совет Сбербанка не более четырёх кандидатов, включая одного служащего Банка России.

В соглашении определен закрытый перечень вопросов, по которым Правительство РФ может выдавать директивы государственным служащим и профессиональным поверенным, избранным в наблюдательный совет Сбербанка. Это вопросы об утверждении повестки дня общего собрания акционеров, избрании председателя наблюдательного совета, избрании президента - председателя правления и досрочном прекращении его полномочий, рекомендациях по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, а также утверждении дивидендной политики.

Также соглашением установлен целевой уровень дивидендных выплат - не менее 50% от распределяемой чистой прибыли Группы ПАО "Сбербанк" в соответствии с МСФО с учётом ограничений, установленных дивидендной политикой Сбербанка.

Акционерное соглашение будет действовать до 30 апреля 2023 года. Последняя акция ПАО "Сбербанк", принадлежавшая Банку России, передана Правительству Российской Федерации 30 апреля 2020 года.

ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.

AK&M "Рынок слияний и поглощений" от 07.05.2020

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