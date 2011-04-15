Минкультуры не выявило нарушений в выплатах авторских вознаграждений на "Союзмультфильме"

Минкультуры России не выявило нарушений в выплатах авторских вознаграждений на "Союзмультфильме". Об этом говорится в сообщении министерства, которое провело очередную регулярную проверку выплат авторских вознаграждений на киностудии в 2019 году.



Согласно закону, размер выплат зависит как от ставки, установленной постановлением Правительства РФ для разных категорий авторов, так и от величины выручки, полученной от использования конкретного произведения. На данный момент авторы получают денежные средства от эфирной демонстрации произведений, продажи их записей на различных носителях, публичного воспроизведения. В то же время выплаты вознаграждений за использование образов персонажей фильмов постановлением не предусмотрены, тем не менее, киностудия с целью поддержки авторов, производит их на регулярной основе.



"Соблюдение законности в сфере защиты интеллектуальной собственности - одно из важнейших направлений деятельности Минкультуры России, - отметила министр культуры РФ Ольга Любимова, цитируемая в сообщении, - это самый надёжный гарант поступательного развития для различных видов творческой деятельности".



Она также сообщила, что по итогам проверки выплат на киностудии "Союзмультфильм" не было выявлено нарушений.



"Согласно итоговому отчёту за 2019 год, "Союзмультфильм" начислил более 18 млн руб. роялти 123 получателям в долях, установленных законом, включая предусмотренные налоги и взносы, - рассказала О.Любимова. - Это больше, чем в 2018 году, когда было выплачено 11.5 млн руб., и в 2017 году - 16.3 млн. Такой рост связан с активным развитием киностудии в последние годы".



Как сообщила председатель правления "Союзмультфильма" Юлиана Слащева, помимо регулярных выплат "Союзмультфильм" также за последние три года погасил задолженность перед авторами.



"До 2017 года у киностудии существовали долги перед авторами, которые были полностью погашены, - заявила она, - суммарно, с учётом погашения долгов, расходы киностудии на авторские вознаграждения в 2017-2019 годах составили более 45 млн руб. В настоящее время компания, как законный правообладатель, два раза в год в полном объёме выплачивает авторам вознаграждение".



Ю.Слащева также добавила, что киностудия в любой момент готова по запросу предоставить необходимую отчётность по выплатам, как компетентным государственным органам, так и самим авторам.



"AK&M" от 07.05.2020