В Новой Москве возобновили строительство инфраструктуры

Работы по строительству 40 объектов социальной и транспортной инфраструктуры возобновлены в Новой Москве. Об этом заявил руководитель Департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин, говорится в материалах Стройкомплекса.



"Рабочие вернулись к возведению детских садов, школ, а также продолжается строительство дорог. Эти объекты возводят за счёт средств города", - сказал В.Жидкин.



По его словам, работы по строительству поликлиник и пунктов скорой помощи не прекращались, несмотря на действия ограничительных мер. Также велись работы по проектированию новых соцобъектов, объектов инженерной и дорожно-транспортной инфраструктуры.



С 6 мая 2020 года в Москве возобновлены работы на 181 стройплощадке. Как следует из распоряжения заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, строительство возобновляется на объектах программы реновации жилого фонда, "Жилище" и развития транспортной инфраструктуры города. С 12 мая ограничение на ведение строительной деятельности в Москве полностью снимается.



"AK&M" от 07.05.2020