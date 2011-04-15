Горячую воду в Москве не будут отключать до 1 июля

Плановые отключения горячей воды в столице не будут проводиться до 1 июля 2020 года. Об этом Сергей Собянин рассказал в прямом эфире на телеканале "Россия 24".



"Я принял решение не производить отключение горячей воды до 1 июля. Пока люди находятся дома, лучше этого не делать. Хотя, конечно, мы понимаем, что мы не можем остановить подготовку к зиме, подготовку жилого фонда. Новые дома, где хорошие системы, могут вообще не делать опрессовку, отключение. Проведем эти работы в домах, которые находятся в не очень хорошем состоянии и требуют повышенного внимания", - сказал мэр Москвы.



График отключения скорректировали в связи с эпидемиологической ситуацией в городе и действующим режимом повышенной готовности. Все профилактические работы на системах горячего водоснабжения в Москве планируется завершить до 30 августа. За это время будут выполнены гидравлические испытания на 16.4 тыс. км сетей. Сейчас горячую воду отключают не более чем на 10 дней.



В рамках подготовки к следующему отопительному сезону до 1 сентября к пуску тепла будут готовы школы, детские сады и больницы, а до 15 сентября - жилые дома и другие здания.



"AK&M" от 07.05.2020