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07/05/2020
15:58

Горячую воду в Москве не будут отключать до 1 июля

Плановые отключения горячей воды в столице не будут проводиться до 1 июля 2020 года. Об этом Сергей Собянин рассказал в прямом эфире на телеканале "Россия 24".

"Я принял решение не производить отключение горячей воды до 1 июля. Пока люди находятся дома, лучше этого не делать. Хотя, конечно, мы понимаем, что мы не можем остановить подготовку к зиме, подготовку жилого фонда. Новые дома, где хорошие системы, могут вообще не делать опрессовку, отключение. Проведем эти работы в домах, которые находятся в не очень хорошем состоянии и требуют повышенного внимания", - сказал мэр Москвы.

График отключения скорректировали в связи с эпидемиологической ситуацией в городе и действующим режимом повышенной готовности. Все профилактические работы на системах горячего водоснабжения в Москве планируется завершить до 30 августа. За это время будут выполнены гидравлические испытания на 16.4 тыс. км сетей. Сейчас горячую воду отключают не более чем на 10 дней.

В рамках подготовки к следующему отопительному сезону до 1 сентября к пуску тепла будут готовы школы, детские сады и больницы, а до 15 сентября - жилые дома и другие здания.

"AK&M" от 07.05.2020
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