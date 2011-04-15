Ношение масок и перчаток в московском метро станет обязательным с 12 мая 2020 года, рассказал Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24".



"Давая возможность большему количеству людей работать, мы понимаем, что они начнут пользоваться общественным транспортом, таким образом увеличится число людей, которые общаются друг с другом. И это надо каким-то образом компенсировать. Поэтому мы вводим дополнительные правила в метрополитене, более жёсткие требования. Это обязательное ношение масок, перчаток в общественном транспорте", - подчеркнул мэр Москвы.



По его словам, жители города должны постепенно адаптироваться к некомфортным условиям, вызванным пандемией. С 12 мая возобновят работу предприятия, которые относятся к производственному, промышленному и строительному секторам экономики. "В совокупности это даст работу полумиллиону человек, которые сегодня вынуждены находиться дома, - уточнил Сергей Собянин. - Речь идёт о замкнутых производственных коллективах, которые могут обеспечить контроль за состоянием работников, санитарные нормы".



Ограничения для предприятий сферы услуг пока сохранятся, поскольку работники там контактируют с неопределённым кругом людей и контролировать распространение инфекции в таких условиях очень сложно. При этом решение по открытию центров госуслуг в Москве планируется принять через неделю. Кроме того, для поездок по городу по-прежнему необходимо будет оформлять цифровые пропуска.



Обязательное ношение маски и перчаток в общественном транспорте из-за увеличения численности пассажиров рекомендовано санитарными врачами. "Я с ними согласен абсолютно, это позволит избежать много неприятных случаев передачи вируса, - добавил мэр Москвы. - Все-таки люди касаются перил, поручней и так далее. Когда проходит много людей, эти контакты чрезвычайно опасны".



При этом столичный метрополитен и наземный транспорт уделяют большое внимание дезинфекции.



"Общественный транспорт работает в повышенном режиме, по максимуму курсируя и давая возможность проехать, соблюдая социальную дистанцию, - сказал С.Собянин. - Проводится регулярная дезобработка: вагоны обрабатываются, перила, двери, все, чего касается человек".



Уборку и дезинфекцию на платформах всех станций Московского метрополитена ежедневно проводят более двух тысяч сотрудников. Поверхности всей пассажирской инфраструктуры промывают раз в один - два часа.



В ночное время вся пассажирская зона - вестибюли, платформы, турникеты - подвергается обработке генераторами горячего воздуха с дезинфицирующим средством. Такой метод эффективен, так как позволяет охватить большие площади, обработать труднодоступные места и сэкономить время. Например, за час одна пушка дезинфицирует до 2.5 тыс. кв. м.



"AK&M" от 07.05.2020