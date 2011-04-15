Ограничения в Москве продлятся до 31 мая

Ограничения в Москве, принятые ранее, продлятся до 31 мая 2020 года. Соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин.



Так, до 31 мая (включительно) продлевается запрет на проведение на территории города спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий.



Кроме того, не будет возобновлена работа салонов красоты, ресторанов, кафе. Исключением являются заведения, которые обслуживают без посещения гражданами помещений таких предприятий (доставка заказов, обслуживание на вынос).



Не возобновят работу и учебные заведения. При этом обучение, проводимое с применением технологий электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, с 18 по 31 мая осуществляется с целью обобщения и повторения ранее изученного материала в режиме свободного посещения (кроме учеников 9 и 11 классов) по решению родителей обучающихся. Годовые отметки всем обучающимся выставляются не позднее 15 мая.



Кроме того, с 12 мая граждан обязывают использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) и рук (перчатки) при нахождении в транспорте общего пользования, легковом такси, транспортном средстве, осуществляющем перевозки пассажиров и багажа по заказу, при посещении объектов торговли, в отношении которых не принято решение о приостановлении посещения их гражданами.



"AK&M" от 07.05.2020