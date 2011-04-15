Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

07/05/2020
16:42

Ограничения в Москве продлятся до 31 мая

Ограничения в Москве, принятые ранее, продлятся до 31 мая 2020 года. Соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Так, до 31 мая (включительно) продлевается запрет на проведение на территории города спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий.

Кроме того, не будет возобновлена работа салонов красоты, ресторанов, кафе. Исключением являются заведения, которые обслуживают без посещения гражданами помещений таких предприятий (доставка заказов, обслуживание на вынос).

Не возобновят работу и учебные заведения. При этом обучение, проводимое с применением технологий электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, с 18 по 31 мая осуществляется с целью обобщения и повторения ранее изученного материала в режиме свободного посещения (кроме учеников 9 и 11 классов) по решению родителей обучающихся. Годовые отметки всем обучающимся выставляются не позднее 15 мая.

Кроме того, с 12 мая граждан обязывают использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) и рук (перчатки) при нахождении в транспорте общего пользования, легковом такси, транспортном средстве, осуществляющем перевозки пассажиров и багажа по заказу, при посещении объектов торговли, в отношении которых не принято решение о приостановлении посещения их гражданами.

"AK&M" от 07.05.2020
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100