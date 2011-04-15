В.Путин предложил расширить перечень пострадавших от эпидемии отраслей

Президент России Владимир Путин предложил расширить перечень отраслей, наиболее пострадавших от последствий эпидемии, добавив внутренний водный транспорт, а также пригородные железнодорожные перевозки и сообщения. Об этом он заявил на совещании по вопросам развития транспортной отрасли. Стенограмма размещена на сайте Кремля.



Он напомнил, что для предприятий, которые работают в пострадавших отраслях, предусмотрены специальные меры поддержки, а именно отсрочка по уплате налогов и сборов, снижение ставки страховых взносов, временный мораторий на проверки бизнеса.



Кроме того, такие компании могут получить безвозмездную финансовую помощь со стороны государства и беспроцентные кредиты на выплату заработной платы при сохранении известного уровня занятости.



"AK&M" от 07.05.2020