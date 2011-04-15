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07/05/2020
17:15

В.Путин предложил расширить перечень пострадавших от эпидемии отраслей

Президент России Владимир Путин предложил расширить перечень отраслей, наиболее пострадавших от последствий эпидемии, добавив внутренний водный транспорт, а также пригородные железнодорожные перевозки и сообщения. Об этом он заявил на совещании по вопросам развития транспортной отрасли. Стенограмма размещена на сайте Кремля.

Он напомнил, что для предприятий, которые работают в пострадавших отраслях, предусмотрены специальные меры поддержки, а именно отсрочка по уплате налогов и сборов, снижение ставки страховых взносов, временный мораторий на проверки бизнеса.

Кроме того, такие компании могут получить безвозмездную финансовую помощь со стороны государства и беспроцентные кредиты на выплату заработной платы при сохранении известного уровня занятости.

"AK&M" от 07.05.2020
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