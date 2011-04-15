Авиакомпаниям выделят 23 млрд руб., В.Путин

Авиакомпаниям выделят 23 млрд руб. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития транспортной отрасли. Стенограмма размещена на сайте Кремля.



"Как мы уже сделали в отношении других отраслей, мы приняли решение выделить из Резервного фонда Правительства более 23 миллиардов рублей в качестве экстренной, оперативной помощи, например, авиационным компаниям. Эти средства должны пойти на оплату труда экипажей, сотрудников, на расчёты по аэропортовым услугам и лизинговым платежам", - сказал он.



"AK&M" от 07.05.2020