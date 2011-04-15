Lufthansa ведёт переговоры о введении пакета стабилизационных мер

Deutsche Lufthansa ведёт переговоры с Федеральным фондом экономической стабилизации (Wirtschaftsstabilisierungsfonds - WSF) о введении пакета стабилизационных мер на 9 млрд евро для финансирования Lufthansa Group. Об этом говорится в сообщении компании.



Переговоры и процесс принятия политических решений ещё не завершены.



Переговоры о принятии мер по финансированию включают предложение государству роли молчаливого партнера и получение обеспеченного кредита. Условия ещё обсуждаются. В рамках переговоров также рассматривается возможность предоставления правительству Германии доли в акционерном капитале компании. В этом контексте обсуждаются различные варианты увеличения капитала, в том числе увеличение номинальной стоимости акции, если это будет необходимо после сокращения капитала, для формирования доли в размере до 25% акционерного капитала плюс одна акция. Кроме того, сделка предусматривает выполнение условий, предусмотренных Временным пакетом мер государственной поддержки экономики, принятым ЕС, и Постановлением WSF, включая отказ от будущих выплат дивидендов. WSF также добивается представительства в наблюдательном совете.



Правление Deutsche Lufthansa AG продолжает переговоры с целью обеспечения будущей жизнеспособности компании в интересах своих клиентов и сотрудников.



Deutsche Lufthansa AG - флагманский авиаперевозчик Германии, крупнейший авиаконцерн Европы, включающий в себя и такие крупные авиакомпании, как Swiss International Airlines и Austrian Airlines. В общем счёте Lufthansa выполняет рейсы в 78 стран мира по более чем двумстам направлениям.



AK&M "Рынок слияний и поглощений" от 07.05.2020