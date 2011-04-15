Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

07/05/2020
18:52

Lufthansa ведёт переговоры о введении пакета стабилизационных мер

Deutsche Lufthansa ведёт переговоры с Федеральным фондом экономической стабилизации (Wirtschaftsstabilisierungsfonds - WSF) о введении пакета стабилизационных мер на 9 млрд евро для финансирования Lufthansa Group. Об этом говорится в сообщении компании.

Переговоры и процесс принятия политических решений ещё не завершены.

Переговоры о принятии мер по финансированию включают предложение государству роли молчаливого партнера и получение обеспеченного кредита. Условия ещё обсуждаются. В рамках переговоров также рассматривается возможность предоставления правительству Германии доли в акционерном капитале компании. В этом контексте обсуждаются различные варианты увеличения капитала, в том числе увеличение номинальной стоимости акции, если это будет необходимо после сокращения капитала, для формирования доли в размере до 25% акционерного капитала плюс одна акция. Кроме того, сделка предусматривает выполнение условий, предусмотренных Временным пакетом мер государственной поддержки экономики, принятым ЕС, и Постановлением WSF, включая отказ от будущих выплат дивидендов. WSF также добивается представительства в наблюдательном совете.

Правление Deutsche Lufthansa AG продолжает переговоры с целью обеспечения будущей жизнеспособности компании в интересах своих клиентов и сотрудников.

Deutsche Lufthansa AG - флагманский авиаперевозчик Германии, крупнейший авиаконцерн Европы, включающий в себя и такие крупные авиакомпании, как Swiss International Airlines и Austrian Airlines. В общем счёте Lufthansa выполняет рейсы в 78 стран мира по более чем двумстам направлениям.

AK&M "Рынок слияний и поглощений" от 07.05.2020

Все новости Рынка Слияний и Поглощений ...
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100