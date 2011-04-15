Дайджест газеты "Коммерсант" от 8 мая 2020 года.



ИНФРАСТРУКТУРА МИНУС ВИРУС

ПОТЕРИ СЕКТОРА ЗА ДВА МЕСЯЦА ПРЕВЫСЯТ 800 МЛРД РУБ.



Потери инфраструктурного сектора РФ из-за коронавируса и карантинных мер к концу мая составят 818 млрд руб., подсчитали аналитики InfraOne Research. Из этой суммы львиная доля приходится на транспорт, потерявший 519 млрд руб., больше всего пострадала авиация. При этом потери в энергетике оказались ниже прогнозов и зарубежных примеров, а телеком получит от самоизоляции дополнительные 66 млрд руб.





СОФТ ЗАГРУЗЯТ В КРЕДИТ

IT-ОТРАСЛИ ПРЕДЛОЖИЛИ НОВЫЕ МЕРЫ ГОСПОДДЕРЖКИ



Государство может субсидировать 90% ключевой ставки по кредитам для покупателей отечественной IT-продукции и ввести механизм факторинга для IT-компаний, следует из проекта мер поддержки отрасли, разработанных Минкомсвязью и ВЭБ.РФ. В отрасли скептически отнеслись к предложениям. Так, предлагаемый объем кредитов охватит только крупные контракты, а значит, воспользоваться ими смогут лишь органы власти и госкорпорации, указывают представители бизнеса, предлагая кредитовать не только заказчиков, но и разработчиков.





К AR FILMS СПРОДЮСИРОВАЛИ ИСК

БЫВШИЕ ПАРТНЕРЫ АЛЕКСАНДРА РОДНЯНСКОГО АТАКУЮТ ЕГО В СУДЕ



Зарубежные кредиторы кинопродюсера Александра Роднянского подали заявление о банкротстве его кипрской компании AR Films. Ранее они безуспешно пытались взыскать с нее €2 млн по решению суда в Германии. Новый процесс вряд ли повлияет на бизнес продюсера, считают юристы.





"ПРОСТЕЙШАЯ СТРАТЕГИЯ - УЙТИ В ПОВТОРЫ ДО КОНЦА ГОДА И НИЧЕГО НЕ ТРАТИТЬ"



ГЕНДИРЕКТОР "СТС МЕДИА" ВЯЧЕСЛАВ МУРУГОВ О ТЕЛЕВИДЕНИИ И ИНТЕРНЕТЕ



Развлекательное ТВ и онлайн-платформы, выигравшие в аудитории на фоне самоизоляции, рискуют пострадать от кризиса на рекламном рынке и столкнуться с дефицитом контента, инвестиции в который приходится замораживать. Как очередной кризис собирается пережить "СТС Медиа" (каналы СТС, "Домашний", "Че" и др.) и почему инвестиции интернет-платформ создают перегрев в производстве сериалов, "Ъ" рассказал гендиректор холдинга Вячеслав Муругов.





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"AK&M" от 08.05.2020