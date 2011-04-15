Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 9 мая

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Банк России установил на 9 мая курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 48.0984
1 Азербайджанский манат 43.5441
100 Армянских драмов 15.2377
1 Белорусский рубль 30.2607
1 Болгарский лев 40.8836
1 Бразильский реал 12.6659
100 Венгерских форинтов 22.8842
1000 Вон Республики Корея 60.5314
10 Гонконгских долларов 95.3046
1 Датская крона 10.7191
1 Доллар США 73.8725
1 Евро 80.0039
100 Индийских рупий 97.7829
100 Казахстанских тенге 17.5070
1 Канадский доллар 52.9248
100 Киргизских сомов 93.5934
1 Китайский юань 10.4346
10 Молдавских леев 41.4316
1 Новый туркменский манат 21.1366
10 Норвежских крон 72.0237
1 Польский злотый 17.5598
1 Румынский лей 16.5652
1 СДР (специальные права
заимствования) 100.544
1 Сингапурский доллар 52.2547
10 Таджикских сомони 71.9654
1 Турецкая лира 10.3937
10000 Узбекских сумов 72.8238
10 Украинских гривен 27.5448
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 91.5059
10 Чешских крон 29.3424
10 Шведских крон 75.3724
1 Швейцарский франк 75.9380
10 Южноафриканских рэндов 39.9535
100 Японских иен 69.4813
"AK&M" от 08.05.2020