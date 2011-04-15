Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 9 мая

Банк России установил на 9 мая курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 48.0984

1 Азербайджанский манат 43.5441

100 Армянских драмов 15.2377

1 Белорусский рубль 30.2607

1 Болгарский лев 40.8836

1 Бразильский реал 12.6659

100 Венгерских форинтов 22.8842

1000 Вон Республики Корея 60.5314

10 Гонконгских долларов 95.3046

1 Датская крона 10.7191

1 Доллар США 73.8725

1 Евро 80.0039

100 Индийских рупий 97.7829

100 Казахстанских тенге 17.5070

1 Канадский доллар 52.9248

100 Киргизских сомов 93.5934

1 Китайский юань 10.4346

10 Молдавских леев 41.4316

1 Новый туркменский манат 21.1366

10 Норвежских крон 72.0237

1 Польский злотый 17.5598

1 Румынский лей 16.5652

1 СДР (специальные права

заимствования) 100.544

1 Сингапурский доллар 52.2547

10 Таджикских сомони 71.9654

1 Турецкая лира 10.3937

10000 Узбекских сумов 72.8238

10 Украинских гривен 27.5448

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 91.5059

10 Чешских крон 29.3424

10 Шведских крон 75.3724

1 Швейцарский франк 75.9380

10 Южноафриканских рэндов 39.9535

100 Японских иен 69.4813

"AK&M" от 08.05.2020