Повтор! Промышленные и строительные предприятия Москвы возобновят работу с 12 мая

Работа всех промышленных предприятий и предприятий строительной отрасли может возобновиться сразу после праздников. Об этом Сергей Собянин заявил в ходе совещания по вопросам реализации мер по поддержке экономики и социальной сферы, сообщила столичная мэрия.



Вместе с тем, по словам мэра Москвы, говорить о снятии ограничительных мер в Москве пока рано.



"Пока та ситуация, которую мы наблюдаем, не даёт возможности открыть предприятия сферы услуг, быта и так далее. Но она даёт возможность нам принять решение и с 12-го числа разрешить работу не части промпредприятий, как сейчас, а всех промышленных предприятий, не части строительных предприятий, как сейчас, а всех строительных предприятий. Это даёт возможность полумиллиону москвичей полностью возобновить работу", - сказал С.Собянин.



При выходе из режима самоизоляции необходимо учитывать эпидемиологическую ситуацию в каждом регионе. Все субъекты Федерации должны самостоятельно регулировать процесс снятия ограничительных мер, введённых в связи с коронавирусом. Таким образом, по словам мэра Москвы, будут приниматься наиболее эффективные решения, а система в целом будет более гибкой.



"AK&M" от 07.05.2020