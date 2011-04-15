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08/05/2020
10:13

Повтор! Промышленные и строительные предприятия Москвы возобновят работу с 12 мая

Работа всех промышленных предприятий и предприятий строительной отрасли может возобновиться сразу после праздников. Об этом Сергей Собянин заявил в ходе совещания по вопросам реализации мер по поддержке экономики и социальной сферы, сообщила столичная мэрия.

Вместе с тем, по словам мэра Москвы, говорить о снятии ограничительных мер в Москве пока рано.

"Пока та ситуация, которую мы наблюдаем, не даёт возможности открыть предприятия сферы услуг, быта и так далее. Но она даёт возможность нам принять решение и с 12-го числа разрешить работу не части промпредприятий, как сейчас, а всех промышленных предприятий, не части строительных предприятий, как сейчас, а всех строительных предприятий. Это даёт возможность полумиллиону москвичей полностью возобновить работу", - сказал С.Собянин.

При выходе из режима самоизоляции необходимо учитывать эпидемиологическую ситуацию в каждом регионе. Все субъекты Федерации должны самостоятельно регулировать процесс снятия ограничительных мер, введённых в связи с коронавирусом. Таким образом, по словам мэра Москвы, будут приниматься наиболее эффективные решения, а система в целом будет более гибкой.

"AK&M" от 07.05.2020
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