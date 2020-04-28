ЦБ РФ установил официальный курс евро на сегодня, 8 мая, в размере 80.0611 руб. против 80.0598 руб. на 7 мая.







Курс евро за последние 5 дней:



07.05.20 - 80.0598 руб.

01.05.20 - 79.1189 руб.

30.04.20 - 80.0488 руб.

29.04.20 - 80.7749 руб.

28.04.20 - 80.7611 руб.





"AK&M" от 07.05.2020