Инфляция в Москве в апреле составила 0.4%, в Санкт-Петербурге - 0.7%

В Москве за апрель цены выросли на 0.4%, в Санкт-Петербурге - на 0.7% (с начала года - прирост цен составил 1.4% и 2.4% соответственно). Об этом сообщил Росстат, по данным которого инфляция в России в апреле по сравнению с мартом составила 0.8%, по сравнению с декабрём 2019 года - 2.1%.



В 34 субъектах Российской Федерации прирост потребительских цен составил 1% и более. В наибольшей степени в республиках Ингушетия, Калмыкия, Чувашия и г. Севастополе - 1.5-1.6%, в связи с удорожанием продуктов питания на 3-3.4%.



В апреле существенное влияние на динамику цен на продовольственные товары оказал рост цен на плодоовощную продукцию. Так, лимоны стали дороже в 2.5 раза, лук репчатый - на 49.9%, чеснок - на 25.7%, капуста белокочанная и морковь - на 17.1%, картофель - на 16%, свекла - на 10.7%, яблоки - на 8.8%, апельсины - на 8.4%. В то же время цены на огурцы снизились на 20.6%, помидоры - на 10.3%.



Заметно выросли цены на крупу гречневую - на 12%. Подорожание на 15% и более отмечено в 27 субъектах РФ, самое значительное в Республике Северная Осетия-Алания - на 35.7% и Пензенской области - на 26.3%.



Увеличение цен на яйца куриные на 10% и более отмечено в 30 субъектах Российской Федерации, из них более всего в Ненецком автономном округе - на 17.3% и Рязанской области - на 17.1%. В Республике Мордовия цены на яйца куриные снизились на 9.3%, Республике Крым - на 1.9%, Севастополе - на 1.4%, Республике Саха (Якутия) - на 0.8%.



Прирост цен на сахар-песок отмечен в 83 субъектах Российской Федерации, из них в 19 субъектах - 10% и более. При этом в Самарской области он составил 16.1%, в Удмуртской Республике - 14%.



Среди наблюдаемых видов крупяных и макаронных изделий подорожали: рис шлифованный - на 6.1%, горох и фасоль - на 2.9%, овсяные хлопья "Геркулес" - на 2.4%, крупа манная и вермишель - на 2.3%, макаронные изделия - на 2.1%, крупы овсяная и перловая - на 1.8%, пшено - на 1.6%.



Среди прочих наблюдаемых продовольственных товаров в апреле выросли цены на мясо кур и муку пшеничную - на 3.2%.



В апреле из непродовольственных товаров более всего выросли цены на медикаменты и медицинские товары. Так, метамизол натрия подорожал на 8.1%, троксерутин - на 8%, линекс - на 5.7%, левомеколь - на 5.4%, поливитамины с макро- и микроэлементами - на 5.2%, офтан катахром и вата отечественная - на 4.7%, бинты - на 4.5%, термометры медицинские ртутные и валидол - на 4.3%, йод - на 4.2%, настойка пустырника - на 4%, бромгексин - на 3.9%, валокордин - на 3.6%, флуоцинолона ацетонид и ацетилсалициловая кислота - на 3.5%, ренни - на 3.4%.



Из наблюдаемых товаров, входящих в рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 марта 2020 года N 762-р (с изменениями от 18 апреля 2020 года N 1062-р), цены на сухие корма для домашних животных выросли на 3.2%, порошок стиральный - на 1.7%, мыло и бумагу туалетные - на 1.4%, мыло хозяйственное и пасту зубную - на 1.3%, подгузники детские - на 1.2%, спички - на 1.1%, щетку зубную - на 0.8%. Одновременно цены на газовое моторное топливо снизились на 4.6%, на дизельное топливо - на 0.4%.



В группе телерадиотоваров увеличились цены на флеш-накопители USB - на 3.2%.



В группе электротоваров выросли цены на холодильники бытовые, печи микроволновые, электрочайники - на 1.5%, электропылесосы напольные, машины швейные, лампы светодиодные - на 1.3%.



Среди прочих непродовольственных товаров подорожали: дрели электрические - на 2%, фотоаппараты - на 1.8%, ноутбуки - на 1.7%, телефонные аппараты сотовой связи в комплекте, триммеры электрические - на 1.5%, мониторы, телефонные аппараты стационарные - на 1.4%, цемент тарированный, моноблоки, лопаты садовые - на 1.2%, легковые автомобили отечественные, велосипеды для взрослых, еврошифер, металлочерепица, мойки из нержавеющей стали для кухни - на 1%.



В то же время снизились цены на смартфоны - на 1%, свежесрезанные цветы, часы наручные, туалетную воду, отдельные виды одежды и обуви - на 0.2-0.5%.



В апреле в группе услуг пассажирского транспорта наиболее заметно возросла стоимость авиаперелета экономическим классом - на 5.7%. Тарифы на проезд в плацкартных вагонах поездов дальнего следования увеличились на 0.2-0.4%. При этом тарифы на проезд в купейных вагонах снизились на 3.6-4.3%, проезд в такси - на 1.2%.



Кроме того, на 1.4% выросли цены на ксерокопирование документа, на 1.3% - на клинический осмотр животного.



Среди других наблюдаемых видов услуг возросла абонентская плата за пакет услуг сотовой связи - на 0.8%, годовая стоимость полиса добровольного страхования легкового автомобиля от стандартных рисков (КАСКО) - на 0.5%, стоимость установки пластиковых окон, прививки животного, услуг фотоателье, шиномонтажа колес легкового автомобиля, лечения кариеса, лечебного массажа - на 0.4%, найма жилых помещений в государственных и муниципальных жилищных фондах - на 0.3%.



Плата за пользование потребительским кредитом снизилась на 0.8%, стоимость начального курса обучения вождению легкового автомобиля - на 0.3%, проживания в гостинице, аренды двухкомнатной квартиры у частных лиц, абонентской платы за доступ к сети Интернет - на 0.1%.



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