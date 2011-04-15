ФАС принимает меры для стабилизации цен на продукты

ФАС России принимает меры для стабилизации цен на продукты. Об этом говорится в сообщении службы.



В рамках ежедневно проводимого мониторинга ФАС установила, что в настоящее время действительно наблюдается сезонный рост цен на плодоовощную продукцию, в том числе, картофель, лук, морковь.



По данным Росстата, ежегодно с середины марта наблюдается сезонный рост цен на лук репчатый, который связан с исчерпанием запасов отечественной продукции и поступлением в продажу импортной продукции. Указанный рост цен достигает своего максимума к концу мая - началу июня и держится на протяжении 4-5 недель. Далее, в связи с поступлением в продажу лука нового урожая цены на репчатый лук снижаются, достигая своего минимума к концу сентября. Следует отметить, что по данным Росстата, цены на лук репчатый в 2020 году сопоставимы с ценами 2019 года. Так, рост цен начался с 20-х чисел марта 2020 года и продолжается по настоящее время. Средняя цена на лук репчатый в Российской Федерации, установившаяся на конец апреля 2020 года, составляла 44.15 руб., что выше по сравнению с ценой, сложившейся в аналогичный период 2019 года (39.9 руб.), на 12.9%. Такой рост цен можно объяснить изменением цены закупки, так как в указанный период в Российскую Федерацию поступает импортная плодоовощная продукция, цена которой возр осла из-за курса валют.



Говоря о ценах на лимоны, ФАС отмечает, что рост цен был вызван сокращением поставок и повышением цен иностранными компаниями. Вместе с тем, у антимонопольного органа есть основания полагать, что столь значительный рост цен на лимоны был обусловлен не только этими причинами. ФАС были даны поручения территориальным органам о проведении проверок на предмет выявления картельных соглашений на рынке лимонов. Проведена профилактическая работа - совещание с крупными торговыми сетями по мерам снижения цен на лимоны. Снижение цен ожидается в первой половине мая.



По гречневой крупе ФАС отмечает, что Российская Федерация полностью обеспечивает собственные потребности. Кратковременный пиковый рост цен на крупу был обусловлен ажиотажным спросом в марте текущего года. ФАС России и её территориальные органы проводят серию проверок по подозрению в картеле поставщиков и производителей гречневой крупы. Кроме того, службой совместно с органами прокуратуры проводятся мероприятия по недопущению необоснованного завышения цен на гречневую крупу.



Говоря о сахаре служба отметила, что этот рынок профицитен и не должен зависеть от изменения курса валют. Объективных экономических причин для роста цен на сахар нет. ФАС России в настоящее время проводит расследование по признакам картельного соглашения на товарном рынке сахара.



Помимо этого отмечается, что для защиты внутреннего рынка решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 31 марта 2020 года введён временный запрет на вывоз из стран Евразийского экономического союза отдельных видов продовольственных товаров, в том числе таких товаров, как лук репчатый, чеснок, рожь, рис, гречиха, просо, крупа, мука грубого помола, гречка.



Кроме того, Федеральная антимонопольная служба поддержала инициативу Х5 Ритейл Групп (торговые сети "Перекрёсток", "Карусель", "Пятёрочка"), которая планирует реализовывать некоторые социально значимые товары по отпускной цене поставщика (без торговой наценки). К этой инициативе присоединились такие торговые сети как "Магнит" и "Метро".



28 апреля 2020 года в целях обеспечения стабильной ситуации на российском рынке Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) и Национальный союз производителей плодов и овощей подписали меморандум о взаимодействии между поставщиками плодоовощной продукции и розничными компаниями. Компании-члены АКОРТ и Национального союза производителей плодов и овощей договорились соблюдать условия действующих договоров, предпринимать необходимые меры для предотвращения резких скачков отпускных цен и недопущения дефицита плодоовощной продукции.



Указанные меры, по мнению ФАС России, должны способствовать стабилизации ситуации на рынке плодоовощной продукции.



"AK&M" от 08.05.2020