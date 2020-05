Газпром назвал новое крупное месторождение на шельфе Ямала "75 лет Победы"

Газпром принял решение присвоить новому месторождению Ямальского центра газодобычи наименование "75 лет Победы". Об этом говорится в сообщении компании.



Месторождение открыто компанией на шельфе полуострова Ямал в Карском море в пределах Скуратовской перспективной площади. Суммарные извлекаемые запасы газа месторождения составляют более 200 млрд куб. м. По классификации запасов оно относится к категории "крупные".



Газпром в 2019 году пробурил поисково-разведочную скважину N1 в пределах ранее выявленной сейсморазведочными работами Скуратовской перспективной площади в Карском море. В результате испытания скважины был получен промышленный приток газа дебитом 746 тыс. куб. м в сутки.



По результатам строительства скважины был подготовлен оперативный подсчет запасов углеводородов. В марте 2020 года отчет представлен в Федеральное агентство по недропользованию.



На шельфе полуострова Ямал в Карском море Газпром в 2019 году открыл месторождение им. В.А. Динкова и Нярмейское месторождение. Компании здесь также принадлежат лицензии на право пользования недрами Ленинградского и Русановского месторождений.



ПАО "Газпром" (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.



Прибыль Газпрома по МСФО за 2019 год упала на 17% до 1.269 трлн руб. с 1.529 трлн руб. годом ранее. Прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "Газпром", составила 1.203 трлн руб. против 1.456 трлн руб. Прибыль от продаж сократилась на 42% до 1.12 трлн руб. с 1.93 трлн руб., прибыль до налогообложения - на 12.2% до 1.627 трлн руб. с 1.852 трлн руб. Выручка от продаж (за вычетом акциза, НДС и таможенных пошлин) уменьшилась на 7% и составила 7.659 трлн руб. Уменьшение выручки от продаж в основном вызвано снижением выручки от продажи газа в Европу и другие страны.



"AK&M" от 08.05.2020