Сбербанк запускает вклад с отчислениями в благотворительный фонд

Сбербанк к 75-летию Великой Победы запускает новый вклад "Помню. Горжусь" и удваивает благотворительные отчисления в фонд "Память поколений". Об этом говорится в сообщении банка.



С 8 по 31 мая 2020 года клиенты банка смогут открыть специальный вклад "Помню. Горжусь" по ставке 4.7% годовых. Один рубль с каждой тысячи рублей, размещённых во вклад, после выплаты процентов будет направлен в Благотворительный Фонд, а Сбербанк удвоит каждое из этих перечислений. Банк прогнозирует, что со своей стороны таким образом перечислит Фонд не менее 100 млн руб.



Минимальный размер вклада составляет 50 тыс. руб., максимальный неограничен. Срок размещения средств - 6 месяцев, пополнение и досрочное снятие (за исключением процентов) не предусмотрены. Вклад можно открыть в мобильном приложении и веб-версии "Сбербанк Онлайн".



ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.



Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб. Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации владеет 52.32% от общего количества голосующих акций Сбербанка.





"AK&M" от 08.05.2020