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08/05/2020
11:38

Московский кредитный банк продлевает обслуживание карт с истекшим сроком действия

Московский кредитный банк продлевает обслуживание карт с истекшим сроком действия. Об этом говорится в сообщении банка.

Продление действительно для всех держателей карт платёжных систем Visa, Mastercard, МИР, срок действия которых уже истёк или истекает в период с 1 марта 2020 года. Держатель карты может пользоваться картой с истекшим сроком действия для совершения любых операций: снимать и вносить наличные в банкоматах и терминалах, оплачивать покупки и услуги, в том числе онлайн.

При обслуживании карты в сторонней сети возможно возникновение отказов по карте, так как не все банки-эквайеры смогли разрешить обслуживание карт с истекшим сроком действия и провести настройку сети.

Московский кредитный банк (МКБ, ИНН 7734202860) основан в 1992 году. Конечным бенефициаром банка является основатель концерна "Россиум", президент банка Роман Авдеев.


"AK&M" от 08.05.2020
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