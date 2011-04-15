Московский кредитный банк продлевает обслуживание карт с истекшим сроком действия. Об этом говорится в сообщении банка.



Продление действительно для всех держателей карт платёжных систем Visa, Mastercard, МИР, срок действия которых уже истёк или истекает в период с 1 марта 2020 года. Держатель карты может пользоваться картой с истекшим сроком действия для совершения любых операций: снимать и вносить наличные в банкоматах и терминалах, оплачивать покупки и услуги, в том числе онлайн.



При обслуживании карты в сторонней сети возможно возникновение отказов по карте, так как не все банки-эквайеры смогли разрешить обслуживание карт с истекшим сроком действия и провести настройку сети.



Московский кредитный банк (МКБ, ИНН 7734202860) основан в 1992 году. Конечным бенефициаром банка является основатель концерна "Россиум", президент банка Роман Авдеев.





"AK&M" от 08.05.2020