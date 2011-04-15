Банк "Зенит" снизил ставку по военной ипотеке до 6.0%

Банк "Зенит" присоединился к государственной программе поддержки ипотечного кредитования. Об этом говорится в сообщении банка.



Заявки на оформление военной ипотеки по льготной ставке 6.0% годовых принимаются до 1 ноября 2020 года. Разницу между рыночной и льготной ставкой субсидирует государство.



Ипотеку на покупку квартиры на первичном рынке можно получить на срок от 1 года и до достижения заемщиком предельного возраста пребывания на военной службе. Программа распространяется на приобретение жилья стоимостью до 3.97 млн руб. в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях, а для супругов военнослужащих - до 7.93 млн руб. Для других регионов - до 3 млн руб.



Минимальный первоначальный взнос составляет 20% от стоимости квартиры.



Банковская группа "Зенит" образована в 2005 году в результате приобретения банком "Зенит" (ИНН 7729405872) контрольного пакета акций АБ "Девон-Кредит". В 2007 году в банковскую группу вошли Липецккомбанк и Сочигазпромбанк (переименован в банк "Зенит Сочи"). В декабре 2008 года в состав группы был включен Спиритбанк (Тула).



"AK&M" от 08.05.2020