Ингосстрах расширяет сеть операционных офисов в Удмуртской Республике

Ингосстрах в Удмуртской Республике расширяет сеть операционных офисов, которые предлагают местным жителям полный ассортимент страховых продуктов и услуг. Об этом говорится в сообщении страховой компании.



Новый офис компании открылся в селе Завьялово.

В офисе Ингосстраха можно приобрести полисы автострахования (ОСАГО и КАСКО), заключить договоры страхования имущества (квартиры, дома) и ипотечного страхования, оформить программы защиты от несчастных случаев и болезней или программу "Антиклещ". Услуги специалистов "Ингосстраха" доступны как физическим лицам, так и корпоративным клиентам, которые могут приобрести здесь полисы обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика пассажиров (ОСГОП), страхования грузов, страхования имущества организаций. Кроме того, в новом офисе клиенты могут оплатить взносы по действующим договорам страхования, а также подать заявление и пакет документов для получения выплаты при наступлении страхового случая.



"В условиях сложной эпидемиологической ситуации Ингосстрах продолжает поддерживать жителей Удмуртской Республики, расширяя своё присутствие в регионе и обеспечивая доступ к качественным страховым продуктам и услугам для жителей села Завьялово и Завьяловского района. Отмечу, что в новом офисе предприняты все необходимые меры профилактики, проводятся дополнительные санитарные и дезинфицирующие мероприятия в целях безопасности клиентов и персонала. Сотрудники, работающие непосредственно с клиентами, обеспечиваются необходимыми средствами защиты: масками, перчатками, защитными очками", – комментирует директор филиала СПАО "Ингосстрах" в Удмуртской Республике Анаит Фертикова.



СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населённом пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.



"AK&M" от 08.05.2020