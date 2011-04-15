Власти Подмосковья продлили срок действия ограничений до 31 мая

Власти Подмосковья продлили срок действия ограничений, направленных на снижение заболеваемости коронавирусом, с 12 по 31 мая 2020 года. Об этом сообщается на официальном сайте правительства региона.



Продолжают действовать все ранее принятые карантинные меры.

Кроме того, с 12 мая вступает в силу постановление об обязательном ношении защитных масок в общественных местах - магазинах, аптеках, транспорте, включая такси, при посещении медицинских организаций. За несоблюдение противоэпидемической меры грозит штраф в размере 4 тыс. руб.



В регионе есть необходимый запас медицинских изделий. Их можно купить в государственных и коммерческих аптеках, сетевых магазинах. С 12 мая продажа масок будет осуществляться также в автобусах, киосках, ларьках, на вокзалах, автовокзалах, автостанциях и остановочных пунктах.



Граждане старше 65 лет могут приобрести маски по льготным ценам в государственных аптеках "Мособлмедсервис" при предъявлении социальной карты.



Цифровые пропуска со сроком действия до 11 мая продолжат работать до 31 мая. Для передвижения на основании служебного удостоверения, в том числе с использованием буквенно-числового кода, не потребуется представления дополнительных или изменения ранее представленных сведений.



Помимо этого, с 12 мая разрешается работа строительных, ремонтных и промышленных предприятий. Могут возобновить деятельность магазины строительных и отделочных материалов и товаров для сада.



Условие начала работы - выполнение положений отраслевого стандарта, в котором заключены санитарные противоэпидемические требования. На предприятиях также должны определить стюардов, которые станут следить за соблюдением стандарта.



Возобновить работу можно с даты направления уведомления о готовности организации к выполнению санитарных требований в отраслевое министерство или ведомство Московской области и соответствующий орган местного самоуправления.



В случае выявления нарушений деятельность организации снова приостановят.



До конца мая обучение в школах, колледжах и вузах продолжится в дистанционном формате. Школы могут разрешить свободное посещение удаленных занятий до окончания учебного года после выставления итоговых отметок.



Учебный год завершится в соответствии с графиком конкретной школы с 22 по 29 мая. Точную дату можно узнать на сайте учреждения или у своего классного руководителя.



В детских садах и начальной школе продолжат работу дежурные группы для детей, чьи родители работают в период самоизоляции. В школах такие группы действуют до конца учебного года.



"AK&M" от 08.05.2020