Минфин назвал объём недополученных нефтегазовых доходов в мае

Ожидаемый объём недополученных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением базовой цены на нефть над фактически сложившейся ценой, прогнозируется в мае 2020 года в размере 190.1 млрд руб. Об этом сообщил Минфин.



Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объёма нефтегазовых доходов от базового месячного объёма нефтегазовых доходов по итогам апреля 2020 года составило 3 млрд руб.



Таким образом, совокупный объём средств, направляемых на продажу иностранной валюты, составляет 193.1 млрд руб. Операции будут проводиться в период с 13 мая 2020 года по 4 июня 2020 года, соответственно, ежедневный объём продажи иностранной валюты составит в эквиваленте 11.4 млрд руб.





"AK&M" от 08.05.2020