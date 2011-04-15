Пенсионные средства НПФ в I квартале снизились на 1.5% до 4.208 трлн руб.

Пенсионные средства НПФ в I квартале 2020 года снизились незначительно - на 1.5% до 4.208 трлн руб. Об этом сообщает ЦБ РФ.



На фоне рыночной волатильности, начавшейся в марте, фонды наращивали вложения пенсионных средств в консервативные долговые инструменты, говорится в очередном выпуске аналитического материала "Тенденции рынка НПФ".



Кризис на финансовых рынках, связанный с распространением коронавирусной инфекции в марте 2020 года, не вызвал значительного снижения стоимости инвестиционных портфелей НПФ, что обусловлено преобладанием в них долговых финансовых инструментов, 27.8% которых оцениваются по амортизированной стоимости и, следовательно, не зависят от рыночной волатильности.



Реальный сектор по-прежнему преобладает в структуре вложений ПН НПФ, однако в условиях неблагоприятной ситуации на финансовых рынках наблюдался рост вложений в государственные ценные бумаги посредством гибкого механизма сделок РЕПО.



В текущем квартале наблюдалось закрытие крупных депозитов и активное совершение обратных сделок РЕПО с государственными ценными бумагами и облигациями финансовых компаний.



"AK&M" от 08.05.2020