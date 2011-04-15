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08/05/2020
14:20

ЦБ снижает объём размещения купонных облигаций

В условиях снижения структурного профицита ликвидности и потребности в абсорбировании устойчивой части избыточного уровня ликвидности банковского сектора Банк России принял решение не проводить с 12 мая 2020 года аукционы по размещению 33-го выпуска купонных облигаций Банка России (КОБР). Об этом говорится в материалах ЦБ.

Это решение позволит обеспечить большую гибкость при абсорбировании Банком России ликвидности с помощью своих основных операций - недельных депозитных аукционов.

Кроме того, с 12 мая и до погашения 31-го выпуска КОБР не будут проводиться аукционы по размещению 32-го выпуска КОБР. Решение о дальнейшем графике и объёме размещения 33-го выпуска КОБР будет принято позднее с учётом развития ситуации с ликвидностью банковского сектора.

"AK&M" от 08.05.2020
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