Россельхозбанк в честь 75-летия Победы запускает вклад под 7% годовых

Россельхозбанк в честь 75-летия Победы запускает вклад по ставке до 7% годовых. Об этом говорится в сообщении банка.



Акция "Победная ставка!" проходит с 9 по 31 мая 2020 года. Специальные условия распространяются на вклад, открытый на 1 год 1 месяц, 2, 3 и 4 года при условии выплаты процентов в конце срока. Минимальная сумма вклада - 10 тыс. руб.



Специальные условия предложения "За нами Победа!" действуют по потребительским кредитам без обеспечения в сумме до 5 млн руб. со сроком кредитования свыше 1 года и до 7 лет. Воспользоваться предложением можно до 1 октября 2020 года включительно.



АО "Россельхозбанк" (РСХБ, ИНН 7725114488) образовано в марте 2000 года для обслуживания предприятий АПК. В настоящее время банк входит в число десяти крупнейших банков страны. Россельхозбанк занимает второе место в России по размеру филиальной сети. Свыше 1.5 тыс. отделений работают во всех регионах страны, в том числе более половины в малых городах и сельских населённых пунктах. Представительства банка открыты в Беларуси, Казахстане, Таджикистане, Азербайджане и Армении. Единственный акционер Россельхозбанка - РФ в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом.



"AK&M" от 08.05.2020