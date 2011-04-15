Цены на подсолнечное масло находятся на уровне цен 2019 года, ФАС

Цены на подсолнечное масло находятся на уровне цен 2019 года. Об этом говорится в сообщении ФАС, которая проводит оперативный сбор информации о ценах на социально значимые товары, в том числе на подсолнечное масло.



Несмотря на зафиксированный рост цен на подсолнечник, являющийся основной составляющей (сырьевая себестоимость в стоимости 1 литра бутилированного подсолнечного масла составляет около 55%) в себестоимости бутилированного подсолнечного масла, цены на этот товар продолжают оставаться практически на уровне цен 2019 года, а по данным Росстата, даже на 2% ниже цен за сопоставимый период 2019 года.



Не зафиксирован рост цен на подсолнечное масло и в ходе ежедневного мониторинга, проводимого территориальными органами ФАС.



По данным Масложирового союза России, его члены выполняют все заявки торговых сетей по прежним договорным ценам, не повышая их.



Для защиты внутреннего рынка решением Коллегии Евразийской экономической комиссии введён временный запрет на вывоз из стран Евразийского экономического союза отдельных видов продовольственных товаров, в том числе семян подсолнечника, что также будет способствовать стабилизации ситуации на этом рынке.



Вместе с тем, ФАС России продолжает мониторинг ценовой ситуации и, в случае обнаружения признаков нарушения антимонопольного законодательства, оперативно принимает меры антимонопольного реагирования, которые, в том числе, включают "оборотные" штрафы и уголовную ответственность.



"Совместно с органами прокуратуры мы в ежедневном режиме следим за ценообразованием на потребительском рынке. Если мы видим, что цены необоснованно завышены компаниями, занимающими доминирующее положение, или вследствие заключения картельного соглашения, мы принимаем самые жесткие меры. Напоминаю, за подобные нарушения действующим законодательством предусмотрена ответственность вплоть до уголовной", - отметил начальник Управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей Тенишев, цитируемый в сообщении.



"В очередной раз хочу также призвать сельхозпроизводителей, переработчиков и розничных продавцов взвешенно подходить к каждому из этапов ценообразования и принимать только экономически обоснованные решения. Беспочвенные заявления о повышении цен, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства, особенно на фоне пандемии, абсолютно недопустимы", - подчеркнул он.



Отметим, что предостережение о недопустимости публичных высказываний о планируемом повышении цен при отсутствии экономического обоснования такого повышения уже выдано Нижегородским УФАС заместителю директора по маркетингу и продажам АО Торговый дом "Нижегородский масло-жировой комбинат".



"AK&M" от 08.05.2020