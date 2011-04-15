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08/05/2020
14:58

Многоуровневую развязку построят для Юго-Восточной хорды

Многоуровневая развязка через пути Курского направления Московской железной дороги станет частью Юго-Восточной хорды. Об этом заявил руководитель Департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов, говорится в сообщении Стройкомплекса.

"Развязку построим в 2021 году. Она соединит Рязанский проспект и Третье транспортное кольцо с необходимой для их функционирования улично-дорожной сетью. Ещё в начале года было завершено бетонирование опор путепровода", - сказал Р.Загрутдинов.

Развязка появится на пересечении с улицей Новохохловской. Саму улицу Новохохловская реконструируют на участке длиной 831 м от проектируемого проезда N 1834 до станции МЦК Новохохловская.

Длина путепровода составит 466 м, а протяжённость подпорных стен - 424 м. Также в рамках проекта проложат 1.7 км дорог. А на Третьем транспортном кольце в районе примыкания новой дороги заменят 172 метра дорожного покрытия.

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев ранее сообщил, что замкнуть хордовое кольцо планируется в 2022 году, а полностью завершить строительство хордовых магистралей - в 2023 году.

Напомним, ФГУП "Радон" в соответствии с госконтрактом с ГКУ "УДМС" работает на участке строительства моста в составе Юго-Восточной хорды. Работы ведутся в соответствии с действующим законодательством на правом берегу Москвы-реки между Московским заводом полиметаллов (Каширское шоссе, дом 49), железнодорожным мостом Курского направления МЖД и Каширским шоссе.

Юго-Восточная хорда - сложнейший проект. Её длина на участке от шоссе Энтузиастов до 35-го км МКАД составит порядка 36 км, в том числе 6.5 км - это реконструкция участков улиц Каспийская и Шоссейная. Новая трасса объединит 22 района, где проживает 2.5 млн человек.

Хорда необходима: альтернатив для того, чтобы улучшить дорожную ситуацию в секторе между шоссе Энтузиастов и Варшавским шоссе, нет.

Новая магистраль избавит автомобилистов от необходимости делать крюк в 10-15 км через МКАД. Будет замкнуто хордовое кольцо, что позволит убрать тысячи машин с МКАД, Третьего транспортного кольца и из центра Москвы.

"AK&M" от 08.05.2020
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