РЖД организуют отправку в Китай замороженной куриной продукции

АО "РЖД Логистика" (дочернее общество ОАО "РЖД") впервые отправляет по железной дороге в Китай замороженную куриную продукцию отечественного производства в рамках подписанного ранее соглашения с АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ) и АО "Славтранс-Сервис" (оперирует "холодным" терминалом на станции Селятино в Московской области). Об этом сообщила пресс-служба РЖД.



Рефрижераторный контейнер с куриными лапами производства группы агропредприятий "Ресурс" - лидера среди российских экспортеров мяса птицы - в начале мая был отгружен с перерабатывающего комбината в Тамбовской области и автотранспортом доставлен на терминал в Селятино, имеющий необходимую для экспорта таких грузов аккредитацию госорганов Китая. Оттуда груз отправится по "южному" маршруту через Хоргос в китайский Чунцин, где будет организован таможенный и ветеринарный контроль. "РЖД Логистика" организует экспедирование груза на всем пути следования.



Соглашение о сотрудничестве между "РЖД Логистика", РЭЦ и "Славтранс-Сервис" было подписано 4 сентября 2019 года во Владивостоке в рамках Восточного экономического форума. Стороны договорились о совместной работе по развитию экспорта продукции российского агропромышленного комплекса в Китай с помощью ускоренных контейнерных поездов - "агроэкспрессов", что позволит значительно сократить сроки доставки российского продовольствия в КНР.



В ноябре прошлого года в рамках международной выставки China International Import Expo в Шанхае логистический оператор также подписал с платформенной компанией Чунцина YuXinOu соглашение о совместном развитии сервисов по железнодорожной доставке российских продуктов питания в Китай. Сообщалось, что среди предполагаемых к перевозке назывались в том числе грузы, требующие транспортировки с соблюдением температурного режима и ветеринарного контроля.



ОАО "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727) создано 1 октября 2003 года на базе Министерства путей сообщения. 100% акций компании принадлежат государству. Уставный капитал составляет 2388026901000 руб.



Чистая прибыль РЖД по МСФО за 2019 год выросла в 4.4 раза до 155.738 млрд руб. с 35.408 млрд руб. годом ранее. Доходы увеличились на 3.9% до 2.507 трлн руб. с 2.413 трлн руб. Прибыль до налогообложения составила 193.437 млрд руб. против 68.398 млрд руб.



"AK&M" от 08.05.2020