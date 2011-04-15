"Система-БиоТех" начала регистрацию экспресс-тестов для диагностики COVID-19

Инновационная биотехнологическая компания "Система-БиоТех", входящая в группу АФК "Система", приступила к регистрационным лабораторно-клиническим испытаниям нового теста, который позволит оперативно диагностировать коронавирусную инфекцию в мобильном режиме. Об этом говорится в сообщении компании.



Разработанная компанией система качественного экспресс-анализа даст возможность выявлять наличие вируса по слюне всего за 30 минут. Принцип действия данной тест-системы основан на методе изотермальной реакции. Такие мобильные тесты, не требующие дорогостоящего лабораторного оборудования и сложной подготовки медперсонала, можно будет эффективно использовать для маршрутизации входящего потока пациентов в стационарах, на предприятиях - для обследования сотрудников непосредственно на рабочих местах, а также для массового тестирования населения (в том числе в общественных местах, на объектах транспортной инфраструктуры и так далее) и мониторинга эпидемиологической обстановки.



Основная разработка завершена и проходит предусмотренные регистрационной процедурой испытания под контролем Росздравнадзора.



"Анализ с помощью экспресс-теста может проводиться первым этапом обследования населения с целью скрининга, в то время как лабораторный тест методом ПЦР предназначен для подтверждения и верификации вирусной инфекции с чувствительностью свыше 95%. Обнаружение вируса в обеих тест-системах основано на идентификации определённых генных последовательностей, что позволяет с высокой специфичностью диагностировать присутствие вируса у человека. Уже сегодня можно говорить о высокой точности экспресс-теста. По нашим предварительным внутренним оценкам, его чувствительность составляет около 70-80%. При этом тест практически не даёт ложноотрицательных результатов", - отметил управляющий партнёр АФК "Система" Артём Сиразутдинов, цитируемый в сообщении.



"Система-Биотех" продолжает работать над повышением точности экспресс-теста и по результатам независимых исследований готовится подать регистрационное досье на свою новую разработку. Ранее компания получила регистрационное удостоверение на другую свою тест-систему - набор реагентов для выявления РНК коронавирусов SARS-CoV-2 в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). Диагностические наборы, производимые на заводе "Ниармедик Фарма" в Обнинске уже поставляются в клинические лаборатории, выполняющие анализы на COVID-19.



ПАО "Акционерная финансовая корпорация "Система" (АФК "Система", ИНН 7703104630) - публичная диверсифицированная корпорация, обслуживающая более 150 млн потребителей в таких отраслях, как телекоммуникации, высокие технологии, банковские услуги, розничная торговля, лесопереработка, сельское хозяйство, недвижимость, туризм и медицинские услуги. Компания основана в 1993 году.



Глобальные депозитарные расписки АФК "Система" торгуются под тикером SSA на Лондонской фондовой бирже. Обыкновенные акции компании допущены к торгам под тикером AFKS на Московской Бирже.



Уставный капитал АФК "Система" составляет 868.5 млн руб. и разделён на 9.65 млрд обыкновенных акций номиналом 0.09 руб. Основной акционер - Владимир Евтушенков.



Скорректированная чистая прибыль в доле АФК "Система" по МСФО за 2019 год составила 53.4 млрд руб. против 1.114 млрд руб. годом ранее. Чистая прибыль в доле АФК составила 28.597 млрд руб. против убытка 45.898 млрд руб. Консолидированная выручка выросла на 5.1%, составив 656.9 млрд руб. Скорректированный показатель OIBDA составил 223.9 млрд руб., снизившись на 0.9%.



Выручка группы за IV квартал 2019 года увеличилась на 2.7% до 181.1 млрд руб. Скорректированный показатель OIBDA составил 52.7 млрд руб., снизившись на 4.6%. Скорректированная чистая прибыль составила 26.8 млрд руб.



"AK&M" от 08.05.2020