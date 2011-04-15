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08/05/2020
16:07

Торги на всех остальных рынках Московской Биржи проходят в обычном режиме

Торги на всех остальных рынках Московской Биржи - срочном, денежном, валютном, драгоценных металлов - проходят сегодня в обычном режиме. Об этом говорится в сообщении биржи.

Напомним, в связи с возникновением программной ошибки в работе серверов доступа торгово-клиринговой системы фондового рынка большинство участников утратило возможность подключения к торгам.

В результате Московская Биржа приняла решение о приостановке торгов на фондовом рынке с 12:08 MSK.

Центральная часть торговой системы функционировала в обычном режиме.

В 12:30 MSK торговая система фондового рынка стала доступна для снятия заявок.

В 12:50 торги на фондовом рынке биржи полностью восстановлены. В соответствии с правилами торгов, перед возобновлением торгов участникам предоставлялось 15 минут для снятия ранее выставленных заявок.

"AK&M" от 08.05.2020
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