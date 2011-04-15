Торги на всех остальных рынках Московской Биржи проходят в обычном режиме

Торги на всех остальных рынках Московской Биржи - срочном, денежном, валютном, драгоценных металлов - проходят сегодня в обычном режиме. Об этом говорится в сообщении биржи.



Напомним, в связи с возникновением программной ошибки в работе серверов доступа торгово-клиринговой системы фондового рынка большинство участников утратило возможность подключения к торгам.



В результате Московская Биржа приняла решение о приостановке торгов на фондовом рынке с 12:08 MSK.



Центральная часть торговой системы функционировала в обычном режиме.



В 12:30 MSK торговая система фондового рынка стала доступна для снятия заявок.



В 12:50 торги на фондовом рынке биржи полностью восстановлены. В соответствии с правилами торгов, перед возобновлением торгов участникам предоставлялось 15 минут для снятия ранее выставленных заявок.



"AK&M" от 08.05.2020