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08/05/2020
16:28

В ЕГРЮЛ внесена запись о ликвидации кредитной организации "Акционерный коммерческий банк "КОР"

По сообщению УФНС России по Волгоградской области, в ЕГРЮЛ внесена запись о государственной регистрации кредитной организации АО "Акционерный коммерческий банк "КОР" в связи с её ликвидацией. Об этом говорится в материалах ЦБ.

На основании данного сообщения, а также в соответствии с приказом Банка России в Книгу государственной регистрации кредитных организаций внесена запись о ликвидации кредитной организации.

Напомним, ЦБ РФ 5 октября 2018 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АКБ "КОР".

"AK&M" от 08.05.2020
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