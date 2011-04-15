В ЕГРЮЛ внесена запись о ликвидации кредитной организации "Акционерный коммерческий банк "КОР"

По сообщению УФНС России по Волгоградской области, в ЕГРЮЛ внесена запись о государственной регистрации кредитной организации АО "Акционерный коммерческий банк "КОР" в связи с её ликвидацией. Об этом говорится в материалах ЦБ.



На основании данного сообщения, а также в соответствии с приказом Банка России в Книгу государственной регистрации кредитных организаций внесена запись о ликвидации кредитной организации.



Напомним, ЦБ РФ 5 октября 2018 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АКБ "КОР".



"AK&M" от 08.05.2020