Банк "Реалист" присоединился к БайкалИнвестБанку

По сообщению УФНС России по Москве, в ЕГРЮЛ внесена запись о прекращении АО "Банк Реалист" деятельности в связи с реорганизацией в форме присоединения к АО "БайкалИнвестБанк". Об этом говорится в материалах ЦБ.



На основании данного сообщения в Книгу государственной регистрации кредитных организаций внесена запись о прекращении с 7 мая деятельности банка "Реалист".



АО "Банк Реалист" - небольшая кредитная организация c базовой лицензией, осуществляющая свою деятельность преимущественно в Москве.



БайкалИнвестБанк - небольшая кредитная организация, осуществляющая свою деятельность преимущественно в Иркутской области и в Москве.





AK&M "Рынок слияний и поглощений" от 08.05.2020