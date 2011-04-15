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08/05/2020
16:36

Банк "Реалист" присоединился к БайкалИнвестБанку

По сообщению УФНС России по Москве, в ЕГРЮЛ внесена запись о прекращении АО "Банк Реалист" деятельности в связи с реорганизацией в форме присоединения к АО "БайкалИнвестБанк". Об этом говорится в материалах ЦБ.

На основании данного сообщения в Книгу государственной регистрации кредитных организаций внесена запись о прекращении с 7 мая деятельности банка "Реалист".

АО "Банк Реалист" - небольшая кредитная организация c базовой лицензией, осуществляющая свою деятельность преимущественно в Москве.

БайкалИнвестБанк - небольшая кредитная организация, осуществляющая свою деятельность преимущественно в Иркутской области и в Москве.


AK&M "Рынок слияний и поглощений" от 08.05.2020

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