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08/05/2020
16:54

Главным исполнительным директором группы "Нафтогаз" назначен О.Ватерландер

Наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" назначил Отто А.Ватерландера главным исполнительным директором группы "Нафтогаз". Об этом говорится в сообщении компании.

Также он сохранит за собой пост исполнительного директора по трансформации группы.

Таким образом, О.Ватерландер будет отвечать за операционные и трансформационные процессы в группе, в частности для внедрения новой операционной модели и дивизиональной структуры управления, реализацию кросс-функциональных процессов и разработку баз данных процессов.

До прихода в Нафтогаз О.Ватерландер был старшим партнёром в McKinsey & Company и участвовал в управлении нефтегазовым направлением на международном уровне, а ещё раньше - партнёром по энергетическому направлению в Booz & Company. Свою карьеру он начал в мае 1990 года в Royal Dutch Shell, где работал на различных должностях в Нидерландах и Венесуэле до конца 1997 года.

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" является одной из крупнейших компаний Украины. "Нафтогаз Украины" осуществляет переработку газа, нефти и конденсата на пяти газоперерабатывающих заводах (ГПЗ), входящих в состав компании, вырабатывая на них сжиженный газ, моторные топлива и другие виды нефтепродуктов.

Чистая прибыль Нафтогаза за 2019 год выросла в 5 раз до 63.3 млрд грн с 11.6 млрд грн годом ранее. Скорректированный показатель EBITDA сократился на 28% до 65 млрд грн с 90.9 млрд грн. Предприятия группы "Нафтогаз" добыли 16.1 млрд куб. м газа (78% общей добычи газа в Украине) и обеспечили транзит 89.6 млрд куб. м газа.

"AK&M" от 08.05.2020
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