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08/05/2020
17:29

ФНПР предложила Правительству РФ ряд мер по поддержке экономики

ФНПР предложила Правительству РФ ряд мер по поддержке экономики, говорится в сообщении федерации.

"Прежде всего считаем необходимым на период борьбы с эпидемией установить для всех работников здравоохранения 50% надбавки к текущей заработной плате", - говорится в письме к Правительству.

Также в письме отмечается необходимость освобождения от налогов всех организаций, деятельность которых ограничена текущими административными решениями.

"Наряду с установлением 15% налога на доходы от банковских вкладов физических лиц, предлагаем установить нулевую ставку налога для доходов на уровне минимального размера оплаты труда и ниже и повысить ставку налога на сверхдоходы, чтобы в случае двухкратного уменьшения страховых взносов компенсировать выпадающие доходы фондов, а также доходы бюджета", - говорится в документе.

Также предлагается рассмотреть вопрос оказания финпомощи профсоюзным организациям.


"AK&M" от 08.05.2020
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