ФНПР предложила Правительству РФ ряд мер по поддержке экономики, говорится в сообщении федерации.



"Прежде всего считаем необходимым на период борьбы с эпидемией установить для всех работников здравоохранения 50% надбавки к текущей заработной плате", - говорится в письме к Правительству.



Также в письме отмечается необходимость освобождения от налогов всех организаций, деятельность которых ограничена текущими административными решениями.



"Наряду с установлением 15% налога на доходы от банковских вкладов физических лиц, предлагаем установить нулевую ставку налога для доходов на уровне минимального размера оплаты труда и ниже и повысить ставку налога на сверхдоходы, чтобы в случае двухкратного уменьшения страховых взносов компенсировать выпадающие доходы фондов, а также доходы бюджета", - говорится в документе.



Также предлагается рассмотреть вопрос оказания финпомощи профсоюзным организациям.





"AK&M" от 08.05.2020