Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 13 мая

Банк России установил на 13 мая курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 47.6504

1 Азербайджанский манат 43.2848

100 Армянских драмов 15.0569

1 Белорусский рубль 30.1175

1 Болгарский лев 40.6311

1 Бразильский реал 12.6195

100 Венгерских форинтов 22.6658

1000 Вон Республики Корея 59.9655

10 Гонконгских долларов 94.7444

1 Датская крона 10.6541

1 Доллар США 73.4326

1 Евро 79.4394

100 Индийских рупий 97.2540

100 Казахстанских тенге 17.4648

1 Канадский доллар 52.4144

100 Киргизских сомов 94.1115

1 Китайский юань 10.3576

10 Молдавских леев 40.8640

1 Новый туркменский манат 21.0108

10 Норвежских крон 71.5222

1 Польский злотый 17.4383

1 Румынский лей 16.4507

1 СДР (специальные права

заимствования) 99.9293

1 Сингапурский доллар 51.8080

10 Таджикских сомони 71.5369

1 Турецкая лира 10.4465

10000 Узбекских сумов 72.5690

10 Украинских гривен 27.3938

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 90.5571

10 Чешских крон 28.8843

10 Шведских крон 74.7581

1 Швейцарский франк 75.5479

10 Южноафриканских рэндов 39.8462

100 Японских иен 68.3126

"AK&M" от 12.05.2020