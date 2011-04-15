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12/05/2020
14:18

Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 13 мая

Банк России установил на 13 мая курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.


1 Австралийский доллар 47.6504
1 Азербайджанский манат 43.2848
100 Армянских драмов 15.0569
1 Белорусский рубль 30.1175
1 Болгарский лев 40.6311
1 Бразильский реал 12.6195
100 Венгерских форинтов 22.6658
1000 Вон Республики Корея 59.9655
10 Гонконгских долларов 94.7444
1 Датская крона 10.6541
1 Доллар США 73.4326
1 Евро 79.4394
100 Индийских рупий 97.2540
100 Казахстанских тенге 17.4648
1 Канадский доллар 52.4144
100 Киргизских сомов 94.1115
1 Китайский юань 10.3576
10 Молдавских леев 40.8640
1 Новый туркменский манат 21.0108
10 Норвежских крон 71.5222
1 Польский злотый 17.4383
1 Румынский лей 16.4507
1 СДР (специальные права
заимствования) 99.9293
1 Сингапурский доллар 51.8080
10 Таджикских сомони 71.5369
1 Турецкая лира 10.4465
10000 Узбекских сумов 72.5690
10 Украинских гривен 27.3938
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 90.5571
10 Чешских крон 28.8843
10 Шведских крон 74.7581
1 Швейцарский франк 75.5479
10 Южноафриканских рэндов 39.8462
100 Японских иен 68.3126

"AK&M" от 12.05.2020
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