ЦБ установил учётную цену золота на 13 мая - 4021.69 руб./г

ЦБ установил учётную цену на драгоценные металлы на 13 мая. Об этом сообщил Департамент внешних и общественных связей Банка России.







Золото: - 4021.69 руб./грамм

Серебро: - 36.56 руб./грамм

Платина: - 1810.82 руб./грамм

Палладий:- 4403.10 руб./грамм

"AK&M" от 12.05.2020