ЦБ РФ установил официальный курс евро на субботу, 9 мая, в размере 80.0039 руб. против 80.0611 руб. на 8 мая.







Курс евро за последние 5 дней:



08.05.20 - 80.0611 руб.

07.05.20 - 80.0598 руб.

01.05.20 - 79.1189 руб.

30.04.20 - 80.0488 руб.

29.04.20 - 80.7749 руб.







"AK&M" от 12.05.2020