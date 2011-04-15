Повтор! ВТБ приобрёл 50% в Taman Grain Terminal за 61 млн евро

Группа ВТБ в марте 2020 года приобрела 50% акций компании "Тамань Грейн Терминал Холдингс Лимитед" за 61 млн евро (5.3 млрд руб.). Об этом говорится в отчёте организации.



Группа осуществляет в отношении компании совместный контроль.

Напомним, недавно ВТБ сообщил, что привлекает стратегических инвесторов в Деметра-Холдинг. Стратегическими инвесторами холдинга стали АО "Агронова", российская компания, развивающая проекты в сельском хозяйстве в Краснодарском крае и многопрофильная инвестиционная компания Marathon Group. По итогам сделки доля АО "Агронова" в компании составила 25%, Marathon Group - 24.999%.



Группа ВТБ остаётся владельцем "Деметра-Холдинг" с долей более 50%.



Сделки по вхождению в капитал холдинга новых инвесторов были денежными и закрыты в апреле 2020 года.



Дальнейшее развитие "Деметра-Холдинг" предполагает увеличение эффективности и скорости цепочек поставок внутри страны, создание условий для прозрачного ценообразования российского зерна на внутреннем рынке, а также на обновление инфраструктуры, что будет способствовать укреплению позиций агропромышленной продукции России на мировых рынках.



ООО "Деметра-Холдинг" - объединяет инфраструктурные компании на рынке экспортной логистики российского зерна. Холдинг является владельцем: 50% - 1 акции в АО "Объединенная зерновая компания", 100% в ООО "Новороссийский зерновой терминал"; 35.36% в ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" и совместно с международной компанией Glencore, холдинг на паритетных началах владеет ООО "Зерновой Терминальный Комплекс "Тамань", специализированным зерновым терминалом в одноименном порту.



"Деметра-Холдинг" принадлежат контрольные пакеты зернового трейдера ООО "Мирогрупп Ресурсы" и оператора РусТрансКом, в структуру которого входит лидирующий перевозчик зерновых по железной дороге - АО "Русагротранс".



Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.



Чистая прибыль Группы ВТБ по МСФО в I квартале 2020 года составила 39.8 млрд руб., снизившись на 14.4% по сравнению с I кварталом 2019 года. Чистые процентные доходы составили 119.7 млрд руб., увеличившись на 14.9%. Чистые комиссионные доходы выросли на 48.1% до 28 млрд руб. Совокупный кредитный портфель Группы вырос на 5.2% до 12058.6 млрд руб.



"AK&M" от 12.05.2020