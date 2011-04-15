Авиакомпании Lufthansa Group в июне увеличат число самолётов в небе до 160

Авиакомпании Lufthansa Group в июне планируют увеличить число своих самолётов в небе до 160. Об этом говорится в сообщении компании.



Lufthansa, Eurowings и SWISS вернут в ежемесячные расписания рейсов гораздо большее количество направлений по Германии и Европе, чем было представлено в их расписаниях в последние несколько недель.



С июня авиакомпании Lufthansa Group возобновят перелёты по многочисленным солнечным направлениям, таким как Майорка, Крит и другим. Более подробная информация об "июньском расписании" рейсов будет опубликована в течение ближайшей недели.



"AK&M" от 12.05.2020