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12/05/2020
10:42

Цены на бензин за неделю, с 27 апреля по 3 мая, не изменились - 44.83 руб. за литр

Цены на бензин за неделю, с 27 апреля по 3 мая, не изменились - 44.83 руб. за литр. Об этом сообщил Росстат.

Бензин АИ_92 стоил 42.39 руб., АИ-98 - 52.07 руб. Топливо АИ-95 подешевело на 0.1% до 45.81 руб. за литр. Дизель не изменился в цене - 47.73 руб.

За период с момента предыдущей регистрации средние цены по Российской Федерации на бензин автомобильный и дизельное топливо снизились на 2 коп. Снижение цен на бензин автомобильный было зафиксировано в 13 центрах субъектов РФ. Наибольшее снижение цен отмечалось в Салехарде - на 3.3%. Рост цен на бензин автомобильный отмечен в Саранске - на 0.7% и Ижевске - на 0.1%.

В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены на бензин автомобильный не изменились.

На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 38.9 до 44.66 руб., марки АИ-95 - от 41.9 до 49.25 руб., марки АИ-98 - от 49.99 до 54.83 руб. за литр. В Санкт-Петербурге бензин марки АИ-92 стоил от 41.2 до 43.76 руб., марки АИ-95 - от 44.6 до 47.66 руб., марки АИ-98 - от 52.8 до 54.86 руб. за литр.

"AK&M" от 12.05.2020
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