Продажи LADA в апреле резко упали по сравнению с годом ранее - в 3 раза до 10.055 тыс.

Продажи LADA в апреле 2020 года резко упали по сравнению с апрелем 2019 года. Как говорится в сообщении компании, продажи составили 10.055 тыс. автомобилей (включая продажи Niva в размере 659 штук). Продажи Granta составили 3.058 тыс., Vesta - 2.913 тыс., Largus - 1.286 тыс.



Напомним, в апреле 2019 года реализовано 32.316 тыс. машин бренда, что на 5.2% выше, чем в апреле предыдущего года. Продажи LADA Granta составили 12.652 тыс., LADA Vesta - 10.131 тыс., Largus - 829.



АВТОВАЗ (ИНН 6320002223) - лидер автомобилестроения в России. Производственные мощности компании позволяют выпускать свыше 800 тыс. автомобилей в год.



Группа АВТОВАЗ входит в состав альянса Renault-Nissan-Mitsubishi и производит автомобили по полному циклу производства для четырёх брендов: LADA, Renault, Nissan, Datsun. Производственные площади группы расположены в Тольятти - ПАО "АВТОВАЗ" и в Ижевск - ООО "ЛАДА Ижевск".



"AK&M" от 12.05.2020