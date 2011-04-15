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12/05/2020
11:29

РАД выставил на торги 9 особняков в Москве

Российский аукционный дом выставил на торги 9 особняков в Москве.

Объекты реализуются на электронной площадке аукционного дома.

Начальная цена здания в Мещанском районе составляет 737.462 млн руб. Здание в Большом Дровяном переулке с правом аренды земельного участка выставлено с начальной ценой 2.693 млрд руб. Особняк в престижном районе Москворечье ЦАО продаётся по начальной цене 463.617 млн руб.

Помимо этого, на продажу выставлен имущественный комплекс в Лопухинском переулке (Остоженка) по начальной цене 1.469 млрд руб.

AK&M "Рынок слияний и поглощений" от 12.05.2020

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