РАД выставил на торги 9 особняков в Москве

Российский аукционный дом выставил на торги 9 особняков в Москве.



Объекты реализуются на электронной площадке аукционного дома.



Начальная цена здания в Мещанском районе составляет 737.462 млн руб. Здание в Большом Дровяном переулке с правом аренды земельного участка выставлено с начальной ценой 2.693 млрд руб. Особняк в престижном районе Москворечье ЦАО продаётся по начальной цене 463.617 млн руб.



Помимо этого, на продажу выставлен имущественный комплекс в Лопухинском переулке (Остоженка) по начальной цене 1.469 млрд руб.



AK&M "Рынок слияний и поглощений" от 12.05.2020