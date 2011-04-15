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12/05/2020
11:18

В Москве заработала система, в режиме онлайн сообщающая о движении автомобилей без пропусков

В Москве заработала автоматическая система, позволяющая в режиме реального времени выявлять на дороге автомобили, которые движутся без пропусков, и сообщает об этом на ближайшие посты ГИБДД.

Технология разработана Центром организации дорожного движения Правительства Москвы и работает на базе более 2.5 тыс. камер фотовидеофиксации.

"Камеры сканируют автомобильный поток, считывают государственные регистрационные знаки, которые затем сверяются с базой номеров, привязанных к цифровым пропускам. Все это происходит автоматически и в режиме реального времени. При обнаружении нарушителя, данные об автомобиле передаются на ближайшие посты ДПС", - сообщил руководитель Дирекции фотовидеофиксации Центра организации дорожного движения правительства Москвы Евгений Леглер, цитируемый в сообщении.

"Новая система позволяет существенно экономить время и ресурсы сотрудников полиции и позволяет эффективнее работать с теми, кто игнорирует требования режима повышенной готовности. Мы сразу видим, когда подъезжает автомобиль без пропуска, и останавливаем его. Тут же на месте мы объясняем человеку, что если он поедет дальше, то получит штраф с камеры и раздаём листовки, объясняем где и как оформить пропуск. Новая система нам также позволяет экономить время и тех, кто не нарушает - не останавливать тех, у кого есть пропуска", - отметил заместитель начальника Управлении ГИБДД ГУ МВД России по г Москве Алексей Диокин.

Напомним, с 22 апреля из-за ситуации с распространением коронавируса для поездок на автомобиле по Москве и Подмосковью необходимо иметь цифровой пропуск с указанным номером автомобиля.

"AK&M" от 12.05.2020
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